قانوني يكشف عقوبة مصور فيديو رقص معلمة المنصورة: الحبس بشرط

أثار الفيديو والمعروف إعلامياً بفيديو «معلمة المنصورة» جدلًا واسعا في الشارع المصري، بعد تداوله بشكل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر الفيديو وصلة رقص للمعلمين على متن مركب نيلي، ومن ضمن المعلمين في الفيديو، معلمة تم تكريمها من قبل نقابة المعلمين، وحصلت على لقب المدرسة المثالية، والتي صرحت أنها صورت دون علمها.

المصور مُذنب في هذه الحالة

من جانبه قال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، والمحامي بالنقد، إن المتهم الحقيقي فيديو رقص المعلمين هو مصور الواقعة، في حالة تصويرهم دون علمهم ورغم عن إرادتهم.

وأضاف عبيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العقوبة في القانون تنص على الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، موضحًا أنها تعتبر جريمة اعتداء على الحياة الخاصة، وهذا وفقًا للمادة رقم (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

لا يزيد عقاب المعلمين عن لفت النظر

ومن جانبه أشار المحامي محمود الحديدي، إلى أن المعلمين الظاهرين في الفيديو لا يقع عليهم أي عقاب قانوني، إلا إحالتهم للتحقيق الإداري والتي تنتهي بلفت النظر.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الواقعة لم تكن في مواعيد العمل الرسمية ولا يتعلق الأمر بوظيفتها، لافتًا إلى أن هناك جزاء إداري فقط من جهة الإدارة لأنهم يحطون من قدر وشأنهم الوظيفي والمهني، إذ إن المعلم قدوة للطلابه وتلميذة.

حالات تطبيق العقوبة

وقال الحديدي، إنه حسب نص المادة رقم (209) مكرر من قانون العقوبات عقوبات للقائم بتصوير فيديو رقص المعلمين، لكونه يصنف انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة، مؤكدًا أن القانون العقوبات حدد الحالات التي يتم فيها تطبيق هذه العقوبة، وهي: «من سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، ومن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص».

والجدير بالذكر، أن المعلمة إحدى المعلمات في هذا الفيديو قد شنت هجوما على المصور، مؤكدة في تصريح خاص لـ«الوطن»: «مفيش حاجة حصلت غلط، أنا شغالة بقالي 3 سنين في المدرسة متطوعة، معملتش أي حاجة وحشة والكل يشهد بده».

وتابعت: «أنا خريجة آداب لغة عربية وبحضر حاليا ماجستير، وعندي ثلاثة أبناء من بينهم 2 توأم، عمري ما عملت حاجة غلط، أنا متجوزة ومتفرغة للمدرسة ودراستي في الجامعة وعملي المتطوع على أمل التعيين، مجهود كتير أنا بعمله وبصرف فلوس كتير».