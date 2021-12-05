«حجازي»: لدينا معلمين قادرين على التغيير وتطبيق أنشطة التوكاتسو بشكل جيد

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن التعاون مع اليابان في قطاع التعليم بدأ منذ عام 2016، أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان، ووجه بتطبيق النموذج الياباني في مصر لإنشاء 100 مدرسة وفق النظام الياباني، موضحاً أن جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة، وهو ما يتفق مع برنامج التعليم الجديد والتركيز على بناء الشخصية المصرية لتنشئة أجيال تحترم مشاعر الآخرين.

إضافة أنشطة التوكاتسو كمكون في المنهج التعليمي

وأضاف «حجازي» في تصريحات له خلال مشاركته في احتفالية اعتماد مسؤولي التوكاتسو، أنه تم إضافة أنشطة التوكاتسو كمكون في المنهج التعليمي في مختلف مدارس مصر، مؤكداً أنه ظهرت الحاجة إلى وجود فلسفة للحفاظ على تطبيق هذه الأنشطة، لذلك تم الاتفاق مع منظمة اليايكا لاستصدار شهادات معتمدة للقائمين على أنشطة التوكاتسو وتؤهل حاملها على العمل في أنشطة التوكاتسو ليمارسوها في مصر وتشمل المسؤولين والطلاب والمدارس.

اعتماد أول فريق مصري في أنشطة التوكاتسو

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم اعتماد أول فريق مصري في أنشطة التوكاتسو من قبل هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا، وفق إجراءات علمية غير مسبوقة وفريدة من نوعها، مؤكدا أنه تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتهدف إلى الحد من حديث غير المؤهلين عن أنشطة التوكاتسو.

تحويل نظام التعليم من المتعلم إلى مكتشف

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عملت على تحويل نظام التعليم من المتعلم إلى مكتشف مع البعد عن أساليب الحفظ والتلقين، مؤكداً أن المعلمين في مصر قادرين على التغيير: «لدينا معلمين مهرة وعباقرة على تطبيق أنشطة التوكاتسو بشكل جيد»، وتم تطوير المناهج التعليميه لتتماشى مع المتطلبات الدولية.