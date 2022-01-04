وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس والطوائف المسيحية بعيد الميلاد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها :- يسُرنى أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. إن إحتفالاتنا بهذه المناسبة .. إنما تعكس حقيقة المشاعر والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الإنتماء والمواطنة لأبناء الأمة المصرية فى مواجهة الشدائد .. لتحقيق المزيد من التنمية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى .. وكـل عــام وقداستكم بخــير ،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك- بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها :- بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لكم والإخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية فى مصر .. وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. راجين المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية العريقة .. الخير والتكامل والمحبة والإزدهار .. وكـل عــام وأنتــم بخــير.

كما الوزير برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكى - رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها :- يسُرنى فى مناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إليكم والطائفة الإنجيلية بأصدق التهانى القلبية راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيداً من التماسك والإزدهار .. وكـل عــام وأنتــم بخــير ،،

كما بعث الوزير أيضًا برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام -بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها:- فى مناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد يسرنى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات للإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. إننا إذ نشارك أشقاؤنا إحتفالهم السنوى فى هذه المناسبة .. لنؤكد لهم اعتزازنا بكل ما يجمع أبناء الأمة المصرية من محبة ومودة تؤكد على إصرارهم على وحدتهم وتماسكهم فى مواجهة الشدائد .. وكل عام وأنتم بخير.