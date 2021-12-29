وزير الداخلية يبحث استراتيجية العمل الأمني في أعياد الميلاد

عقد محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية تزامناً مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

واستهل الوزير، الاجتماع، بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على ما بذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة، أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني.

استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات

وتابع الوزير، مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن، استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات.. ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

وأكد أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكل الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أي مواقف طارئة.

حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان

وخلال الاجتماع، تطرق وزير الداخلية، إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه بمواصلة التنسيق مع كل الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، في إطار سعي الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

كما أكد الوزير، على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير، بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم في توجيه كل الإمكانات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن.