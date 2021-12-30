وزير الداخلية يفتتح ثان أكبر مركز تأهيل للمسجونين في مصر وسط حضور عالمي

افتتح وزير الداخلية اللواء محمود توفيق اليوم، مركز الإصلاح والتأهيل – بدر"، وسط حضور أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، وذلك لتفقد ومتابعة تطبيق وزارة الداخلية أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لها.

خطة وزارة الداخلية

وشارك في افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل - بدر، عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين، حيث يأتي افتتاح المركز تنفيذا لخطة وزارة الداخلية الطموحة في قطاع الحماية المجتمعية وتأهيل المسجونين.

جهود الحماية المجتمعية

وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات شهد مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزام وزارة الداخلية بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء. وأكدت الداخلية أنه ما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.