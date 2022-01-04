المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد في اتصال هاتفي

استقبل البابا تواضروس الثاني اليوم، مكالمة هاتفية، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، من أجل تهنئته بعيد الميلاد المجيد.

المستشار عدلي منصور: تمنياتي بالسلام والإزدهار للوطن

وأعرب المستشار عدلي منصور خلال هذه المكالمة عن خالص تهانيه للبابا والمسيحيين بالعيد، وتمنياته القلبية بالسلام والازدهار للوطن.

مفتي الجمهورية يزور المقرر البابوي للتهنئة بالعيد

وزار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، البابا تواضرس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، للتهنئته بحلول عيد الميلاد المجيد. ورحب البابا بالمفتي، معربًا عن تقديره لحرصه على الزيارة وتقديم التهنئة بالعيد.

وأشار مفتي الجمهورية إلى ضرورة الانتباه إلى التحديات التي تواجه الوطن، والتي لن نتخطاها إلا بتجاوز الأفكار غير الصحيحة، وبوحدة النسيج الوطني.

وكان في استقبال مفتي الجمهورية، إلى جانب قداسة البابا، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.