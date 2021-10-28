البابا تواضرس يتناول تعامل الله مع الأشرار في عظته الإسبوعية: الظلم لا يدوم

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية، مساء أمس، من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

دروس في الحكمة

وجاءت العظة تحت عنوان "الشِّرِّيرُ يَتَفَكَّرُ ضِدَّ الصِّدِّيقِ وَيُحَرِّقُ عَلَيْهِ أَسْنَانَهُ، و الرَّبُّ يَضْحَكُ بِهِ لأَنَّهُ رَأَى أَنَّ يَوْمَهُ آتٍ!" في إطار سلسلة التأملات التي يقدمها قداسته من خلال مزمور ٣٧، حيث تناول قداسة البابا تعامل الله العادل مع الأشرار في النهاية وأن ظلمهم للأبرار لا يدوم إلى الأبد.

وبدأ قداسة البابا منذ الأول من شهر سبتمبر الماضي سلسلة جديدة من العظات في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، من خلال مزمور ٣٧ تحت عنوان "دروس في الحكمة"، ويعد موضوع اليوم هو الدرس التاسع من دروس هذه السلسلة.

قداسة البابا يستقبل سفير سريلانكا

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أمس، سفير دولة سريلانكا، الذي حضر للتعارف مع قداسة البابا.

اجتماع لجنة التاريخ القبطي برئاسة قداسة البابا

وكانت قد اجتمعت لجنة التاريخ القبطي مساء الثلاثاء برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني وذلك في المقر البابوي بالقاهرة، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة المقيمين في الخارج، وذلك عبر الإنترنت من خلال تطبيق Zoom.

تضمن الاجتماع عدة كلمات من الآباء المطارنة والأساقفة والأساتذة أعضاء اللجنة كما دارت عدة مناقشات حول العديد من الاقتراحات، وأسفرت عن تشكيل أربع لجان فرعية لأعمال اللجنة وهي:

١- لجنة إعداد معجم للشخصيات البارزة في التاريخ الكنيسة خلال المئتي سنة الماضية.

٢- لجنة وثق تاريخ كنيستك المحلية.

٣- لجنة التاريخ الاجتماعي للأقباط.

٤- لجنة إعداد الأفلام الوثائقية التاريخية.

وأثنى قداسة البابا على المشاركة الفعالة للأعضاء في أعمال اللجنة.

وتم الاتفاق على أن يكون الاجتماع التالي بعد شهرين.وفي سياق الاجتماع تم تكريم اسم المتنيح الأستاذ أمير نصر أستاذ التاريخ الكنسي بالكليات الإكليريكية، وعضو اللجنة وكذلك اسم المتنيح الأستاذ الدكتور فوزي إسطفانوس مؤسس مؤسسة سان مارك للتراث القبطي اللذين رقدا في الرب خلال العام الجاري.

يذكر أن لجنة التاريخ القبطي تم تشكيلها في أبريل الماضي، بالقرار البابوي رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ ، امتدادًا لأول لجنة للتاريخ القبطي التي تأسست عام ١٩١٧.