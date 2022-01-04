«الوزراء»: مصر تؤسس أكبر مجمع صناعي لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، «إنفوجراف» يستعرض تأسيس مصر لأكبر مجمع صناعي لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بتكلفة إجمالية 2.6 مليار دولار، يُنفَّذ على مرحلتين وعلى مساحة تصل إلى 2 مليون متر مربع.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج المرحلة الأولى من المشروع إلى مليون طن من الميثانول بالإضافة إلى 400 ألف طن من الأمونيا، كما يتوقع أن يوفر المشروع 1200 فرصة عمل.