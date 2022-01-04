وزيرة البيئة تغلق مصنع ورق مخالف أثناء جولة مفاجئة بالإسكندرية

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بغلق مصنع الأهلية للورق، الذي سحبت هيئة التنمية الصناعية ترخيصه؛ لوجود عدد من المخالفات به وعدم العمل على تلافيها أو التقدم بخطط اصحاح بيئي حتى الآن، أثناء جولتها بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة؛ لتفقد خطط الالتزام البيئي الطوعي للمنشآت الصناعية.

وزيرة البيئة تتفقد المنشآت الصناعية بالإسكندرية والبحيرة

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية والاستعداد لمؤتمر المناخ 2022، حيث تستكمل وزيرة البيئة زياراتها التفقدية بجولة في عدد من المنشآت الصناعية في الإسكندرية والبحيرة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط الالتزام البيئي الطوعي بها، بزيارة شركة أبو قير للأسمدة، وتفقد مشروعات الصرف الصناعي والانبعاثات المرتبطة بالحد من آثار تغير المناخ، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكميائي سعد ٱبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.