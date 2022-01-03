«البيئة»: راجعنا تطبيق خطط الإلتزام البيئي في 120 مصنعا بـ«6 أكتوبر»

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنّ الصناعات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، تمثل أحد أهم النماذج المميزة لتنفيذ سياسات وزارة البيئة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر الدوار.

قصص نجاح الصناعة المصرية

جاء ذلك خلال جولة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمصنع «بريق»، لتدوير المواد البلاستيكية، ضمن مجموعة من الجولات التفقدية التى نفذتها اليوم لمراجعة خطط الالتزام البيئي الطوعي بعدد من مصانع مدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد قيادات الوزارة وهيئة التنمية الصناعية.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الجولة على أهمية توجه الشركات نحو تنفيذ وحدات لمعالجة مياه الصرف الصناعي على غرار شركة «بريق» وعدد من الشركات، بهدف التوافق مع معايير الصرف على شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 .

صناعات تدوير البلاستيك نماذج مميزة لتطبيق سياسات الاقتصاد الأخضر

وأشارت «فؤاد»، إلى أنّ الطاقة التصميمية لمحطة شركة «بريق»، تبلغ 150 م3/ يوم بإجمالي تكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه، وهو ما يمكنها من إعادة استخدام المياه مرة أخرى، موضحة استعداد الشركة لتنفيذ محطة أخرى بطاقة تصميمية قدرها 600 م3/يوم بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه بعد الانتهاء من تنفيذ توسعات المنشأة خلال عام 2022.

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ وزارة البيئة راجعت 120 مصنعًا بمدينة السادس من أكتوبر بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ووزارات الصحة والموارد المائية والري والإسكان، حيث قدم عدد 84 مصنعًا خطة إصحاح بيئي

وقالت «فؤاد»: «نريد إظهار قصص نجاح الصناعة المصرية القادره على كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات في مؤتمر المناخ القادم، موضحة للسادة مسئولي شركة بريق أنه تم تنفيذ البنية التحتية للمخلفات ومصانع التدوير التي نفذتها الدولة باستثمارات كبيرة والمجال مفتوح أمام شركات القطاع الخاص للدخول والعمل ويمكن لهم الإستعانة بالتكنولوجيات الحديثة من الخارج وتطبيقها داخل هذه المصانع ولكن لابد من دمج القطاع غير الرسمي من العمالة القائمة على الجمع أو فرز المخلفات أو كليهما معاً داخل هذه المنظومة لخلق غطاء إجتماعي لهم، بعد أن تم عمل مسمى مهني لهم في البطاقة، خاصة مع بداية تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات».

وشددت وزيرة البيئة خلال جولتها التفقدية لمصنع بريق على ضرورة تقليل المصنع للمواد الخام التي يتم استيرادها والتي تصل لنحو 30% ومحاولة الإعتماد على المنتج المحلي، مشيرة إلى إمكانية استخدام الشركات لنظام الحوافز لخلق منافذ جديدة تزيد من عمليات التدوير.