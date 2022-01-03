«البيئة»: تحول أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز والكهرباء خلال 5 سنوات

قال الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن قطاع النقل المستدام، شهد نقلة كبيرة خلال العامين الأخيرين، خاصة بعد نجاح تجربة تسيير أتوبيسات نقل عام تعمل بالكهرباء، ضمن الاستراتيجية المصرية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأضاف مراد، في تصريحات لـ«الوطن»، بدأنا التجربة بحافلتين في الإسكندرية، ووصلنا لنحو 15 حافلة بالمحافظة، ونحو 100 حافلة بالقاهرة، ونستهدف الوصول لتحول للغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة 100%، في غضون خمس سنوات، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالتحول للكهرباء أو الغاز الطبيعي، لكن توفير البنية التحتية الكاملة من محطات تزويد بالكهرباء والغاز الطبيعي، وتدريب القائمين على المحطات، وسائقي المركبات، حتى الأفراد على التعامل مع المركبات الجديدة، وهو ما يجرِ بالتعاون مع البنك الدولي ممول المشروع.

السير 200 كيلومتر دون توقف

وأوضح أن الحافلات تعتمد على الشحن الكهربائي لمدة بضع ساعات ليلا، لتسير الشحنة الواحدة للمركبة، لمسافة تتجاوز 200 كيلومتر دون توقف، وهو ما يوازي السير من القاهرة للإسكندرية تقريبا، أو الذهاب والإياب على كورنيش الإسكندرية خمس مرات.

الاستراتيجية المصرية لمكافحة تلوث الهواء

وعن محاور الاستراتيجية المصرية لمكافحة تلوث الهواء، قال «مراد» إن أولها المحور التشريعي، واصدار قوانين وتشريعات للحد من تلوث الهواء، وشهد قانون البيئة أكبر تعديل يطرأ على القانون البيئة، وكذلك صدور قانون المخلفات، الذي كان له دور في وضع آليات لإعادة تدوير المخلفات، والتعاون بين الجهات المختلفة، وهو ما كان له دور في اختفاء العديد من الظواهر السلبية، منها الحرق المكشوف للمخلفات العضوية والصلبة في مقالب القمامة.

وأشار إلى أحكام السيطرة على المصانع، بتركيب فلاتر تنقية الهواء من الجزيئات العالقة، التي تعتبر واحدة من أبرز المشكلات التي تتسبب في تلوث الهواء في مصر، طبقا للدراسات الدولية عن ملوثات الهواء في البلدان المختلفة، والتخطيط للمدن الصناعية الجديدة، بأن تكون مدن صديقة للبيئة، ووجود نظم وقواعد منظمة لها.