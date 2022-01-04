طالبات تربية كفر الشيخ يرسمن جداريات بالمدارس والمصالح الحكومية

تزينت جدران عدد من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ بجداريات صممتها طالبات كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، تنفيذاً للتعاون بين المحافظة والجامعة بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب لشئون التعليم والطلاب بإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة داليا السيد، الأستاذ بكلية التربية النوعية.

الطالبات عبرن عن سعادتهن بالمشاركة في تصميم الجداريات

وعبرت الطالبات المشاركات في المشروع عن سعادتهن بالمشاركة في تصميم الجداريات ورسمها بالمدارس وعلى جدران المصالح الحكومية، ليراها أهالي المحافظة بدلا من تنفيذ مشروعات التخرج بالكلية، واعتبرن الجداريات مشروعات تخرج ومشاركة مجتمعية، مقدمات الشكر لمحافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة وعميد الكلية ووكيل وزارة التربية والتعليم، لما قدموه من توجيهات وإرشادات للوصول إلى إنتاج عمل فني عظيم يسجل على جدران مدرسة الشهيد رياض.

ويسرد العمل الفني لهن تفاصيل عمل دؤوب من الإخلاص والجهد والمثابرة، ورسمت الطالبات جداريات تعبر عن البيئة والمهن والتراث الذي تشتهر به محافظة كفر الشيخ، بمتابعة الدكتورة داليا السيد، والدكتور أحمد حجازي مدير مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية، مينا ممدوح لبيب مدرس التربية الفنية بمدرسة الشهيد رياض الثانوية.

ويذكر أن طالبات كلية التربية النوعية شاركن قبل ذلك في تزيين وتجميل شوارع كفر الشيخ ضمن مشروعات التخرج الخاصة بهن.