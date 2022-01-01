محافظ كفر الشيخ يقرر استئناف الدراسة غدا بعد تحسن حالة الطقس

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استئناف الدراسة غداً الأحد، بكافة مدارس ومعاهد المحافظة، وذلك بعد تعطيلها اليوم السبت بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية، عقب سوء الأحوال الجوية، وعقب تحسن الطقس بشكل ملحوظ وعدم تساقط الأمطار.

وقال أحمد السماحي، المتحدث باسم المحافظة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظ قرر استئناف الدراسة بناءً على تحسن الطقس.

وشهدت المحافظة، خلال الساعات الماضية، سقوط أمطار تراوحت شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، خاصةً على المناطق الشمالية، كما شهدت شبورة مائية كثيفة ورياح شديدة اليوم، ما جعل محافظ الإقليم يقرر تعطيل الدراسة في المحافظة ورفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات.

ويحق للمحافظ تعطيل أو استئناف الدراسة بمحافظته، وذلك وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، ومتابعته الوضع أولأ بأول، بحسب تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم بأن المحافظين هم من لهم سلطة تعطيل الدراسة من عدمه، ويتم إخطار مديرية التربية والتعليم بالقرارات.

رفع حالة الطوارئ وتوقف الصيد بكفر الشيخ

وتعرضت محافظة كفر الشيخ لموجة من الطقس السيء، حيث شهدت سقوط أمطار غزيرة خاصة المناطق الشمالية، بينما هبت رياح نشطة اليوم، مما دعا المحافظ إلى تعطيل الدراسة، فضلاَ عن توقف حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس، بالإضافة إلى رفع حالة الطوارئ وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بشكل مستمر والتواصل مع الغرف الفرعية.

وناشدت إدارة مرور كفر الشيخ السائقين على الطرق الرئيسية والفرعية بضرورة تخفيض السرعات، وتجنب الوقوف بشكل مفاجئ، وتشغيل المساحات تجنباً للحوادث، بينما ناشد المحافظ الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظاَ على حياتهم ولحين استقرار الطقس، وأمر بنشر توقعات هيئة الأرصاد الجوية على الصفحات الرسمية للوحدات المحلية ليتابعها المواطنون أولاً بأول.