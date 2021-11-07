حملات لنظافة وتجميل شوارع كفر الشيخ ورفع كفاءة الطرق

نظمت الوحدة المحلية بمدينتي ومركزي قلين وسيدي سالم، حملات مكثفة لأعمال التجميل وتحسين الخدمات والمرافق، ورفع التراكمات، وتسليك خطوط خفض المنسوب، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

حملات لتجميل الأماكن العامة ورفع القمامة

‏وتولى فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، الإشراف على حملات تجميل الأماكن العامة، ورفع القمامة والتراكمات أولا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية، والميادين العامة، فضلا عن مسح وتمهيد المداخل والمخارج، والشوارع الرئيسية، وقص وتهذيب الأشجار وتقليمها بالمدينة، كما تابع رئيس مركز ومدينة قلين، رفع كفاءة الإنارة العامة، وطلاء وتركيب كهرباء مكتب التطوير التكنولوجي بالمدينة، وقرية الحصة. ‏ ‏

‏كما أشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلا عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، والملاحة، والورق، والقن، والبلاصي، وبرية لاصيفر، وأبو غنيمة، والروضة، والقصابي، كما تابع رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرية الورق التابعة للوحدة المحلية بقرية الورق، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إزالة 6694 مفتاحا كهربائيا عشوائيا

كما نظمت الوحدات المحلية بمدن محافظة كفر الشيخ، حملة لصيانة أعمدة الإنارة استمرت أسبوعا، لرفع كفاءة الكهرباء بقرى المراكز، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد، بالتعاون مع مديرية الكهرباء، استعدادا لفصل الشتاء، وحرصا على سلامة المواطنين، لعدم تعرضهم للصعق الكهربائي.

ونجحت الحملة في إزالة 6694 مفتاحا عشوائيا، وتغيير 22784 عازلا متهالكا، وشد 1921 متر أسلاك متدلية، وتركيب 10462 متر سلك للفرد الخامس، وصيانة 7331 كشاف إنارة، وغلق 253 فتحة بالأعمدة، وقص فروع الأشجار حول الأسلاك.