الإمام الأكبر يعزي رجائي عطية نقيب المحامين في وفاة ابنته

قدم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التعازي لـ رجائي عطية نقيب المحامين في وفاة ابنته: «بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المستشار رجائي عطية، نقيب المحامين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في وفاة ابنته المهندسة هالة رجائي عطية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

تشييع جنازة المهندسة هالة رجائي عطية

ويذكر أنه جرى أمس، تشييع جنازة المهندسة هالة رجائي عطية، ابنة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إلى مثواها الأخير، في مشهد خيم عليه الحزن الشديد.

ولم يكن شيخ الأزهر الوحيد الذي قدم العزاء لنقيب المحامين في وفاة ابنته، وقدم المستشار عبدالناصر أبو العزم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، العزاء لنقيب المحامين في فقيدته، فيما نعى رجائي عطية، ابنته الراحلة قائلا: «البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله كبرى أولادى المهندسة هالة رجائى عطية».