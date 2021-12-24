بريد الوطن .. وجِّه بتسليم جوائز حفظ القرآن للفائزين مباشرة يا شيخ الأزهر

مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السنوية على مستوى الجمهورية، التى يشارك فيها الجميع من طلاب التعليم الأزهرى، والعام، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم، كان اختبارهم قديماً يجرى فى القاهرة، ثم أصبح الاختبار منذ سنوات فى عواصم المحافظات تسهيلاً عليهم، لذا نلتمس من شيخ الأزهر أن يتم تسليم الجوائز المالية المخصصة للفائزين مباشرة، أو للعلماء الأفاضل المحفظين، ومشايخ مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، بدلاً من تسلمها من مكاتب البريد بفيزا المدفوعات الحكومية، والتى يحتاج تنشيطها أسابيع وعشرات الاتصالات بالخط الساخن التابع للبريد، مما يرهق أولياء الأمور.

حمادة بدران أبودوح - إسنا الأقصر

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