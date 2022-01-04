8 موضوعات على مائدة اجتماعات لجان «النواب».. الأمن السيبراني أبرزها

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء أحمد العوضي، خلال اجتماعها اليوم الأمن السيبراني، إذ تستضيف حسام عبد الإله الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصلات، للحديث حول إطلاق حملة التوعية بالأمن السيبراني، من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات «CERT-EG» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإعداد عرض تقديمي لأعضاء اللجنة واستعراض أحدث المستجدات.

مخالفة الصيدليات للقانون

وتناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن مخالفة الصيدليات للقانون وإعطاء وصفات علاج بدون روشتة طبيب وإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين بالمخالفة للقانون وما يسبب الكثير من الكوارث والمشاكل ويهدد صحة المواطنين.

كما تناقش اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري، بشأن تجارة وتداول الأدوية إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت، وما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين، ما يعد تهديدا لصحة المواطنين.

مخالفات منجم «حمش»

وتناقش اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد مهني، بشأن انتشار استخدام حقنة، يزعم أنها تساعد في علاج نزلات البرد، ويطلق عليها الخلطة السحرية لعالج البرد.

وتواصل لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة عبد الهادي القصبي، مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من كلا من النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائبة دعاء عربي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتناقش لجنة النقل برئاسة علاء عابد، سبل تفعيل دور اللجنة في دعم مجهودات رئيس الجمهورية في تطوير إقليم الصعيد.

كما تناقش لجنة الصناعة خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن مخالفات منجم «حمش»، وتوقف العمل والإنتاج به، وسحب كل المعدات منه، دون اتخاذ أي إجراء يذكر من هيئة الثروة المعدنية، حفاظا على المال العام.

وتناقش اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى بكري، ومحمود قاسم، بشأن إغلاق شركة الشرقية للدخان لمصنع محرم بك بالإسكندرية، دون سابق إنذار أو مبرر، ودور وزارة قطاع الأعمال العام في حماية مكتسبات الشركة الرابحة، وحماية العمال من التسريح والتشريد.