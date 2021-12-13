الصيادلة: الحقنة السحرية لعلاج البرد تدمر الجهاز المناعي

تحذيرات شديدة من أضرار حقنة الخلطة السحرية لعلاج البرد، التي يعطيها بعض مقدمي الخدمة الطبية سواء في الصيدليات أو العيادات أو المستشفيات، وأصبحت شائعة الاستخدام دون الرجوع لطبيب، وقال الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إن ما تسمى بحقنة الخلطة السحرية لعلاج البرد خطيرة للغاية، وتتكون من مضاد حيوي وديكساميثازون ومسكن للتهابات ويتم إعطاؤها للمريض في مرة واحدة عند إصابته بنزلات البرد، مؤكدا أنها تشعر المريض بارتياح لكنها تدمر الجهاز المناعي للجسم، مؤكدا أنه لا توجد أي قاعدة علمية تدل على صحة تلك الوصفة التي تعطى في الحقنة، وخرجت من أحد المراكز الطبية الشهيرة في التسعينات دون أي سند علمي واستمرت حتى الآن.

أضرار حقنة الخلطة السحرية لعلاج البرد

وشرح محفوظ ما يحدث في جسم المريض بسبب أضرار حقنة الخلطة السحرية لعلاج البرد، عند إصابته بميكروب أو بكتيريا، موضحا أن هناك أجسام مناعية في الجسم تبدأ مهاجمة الميكروب ونتيجة الحرب بين الجهاز المناعي تتسبب في تكسير العضم وارتفاع في درجة الحرارة، ونزلات البرد، فيقوم الكورتيزن بعمل هدنة وتهدئة بين الميكروب والجهاز المناعي للجسم، فيشعر المريض براحة إلا أن الميكروب مازال موجودا في الجسم والجهاز المناعي يضعف مرة ثانية.

وأكد عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، أنه لا يصح الحصول على المضاد الحيوي مرة واحدة في الإصابات البكتيرية، كما يحدث في حقنة الخلطة السحرية لعلاج البرد، واصفا إياه بالقاتل ويدمر الجهاز المناعي للجسم، ولابد أن يأخذ المريض المضاد الحيوي كورس كامل، مشيرا إلى أن وصف المضادات الحيوية العشوائي في مصر لا يحدث في العالم، حيث نجد ميكروب بكتيري خفيف يعطيه أعلى مقاومة من المضاد الحيوي، ما يقلل من فرص مهاجمة المضاد الحيوي للبكيتريا، وعند إصابة المريض بأي مرض لا يجد أثرا للمضاد الحيوي في الكثير من الحالات.

وتابع: «وقد تؤثر هذه الحقنة على حساسية الصدر في بعض المرضى، كما أن الحصول على مضاد حيوي حقنة واحدة أو كبسولة يغير من مقاومة البكتيريا المضاد الحيوي ما يتسبب في كوارث صحية على المدى البعيد، أخذ المسكنات بصورة كبيرة يتسبب في مشاكل كبيرة في الكلى، وهناك الكثير من المؤتمرات العالمية التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على تأثير المضادات الحيوية حيث إن اكتشاف مضاد حيوي يستغرق سنوات».

وكان قد تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، لوزير الصحة والسكان، لمنع تداول ما يطلق عليها «حقنة البرد»، التى يلجأ إليها المواطنين عند الإصابة بنزلات البرد، لاسيما في مع قدوم فصل الشتاء، والتي يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج أعراض البرد المزمنة.