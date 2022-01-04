هيئة الدواء: تشريع جديد لتنظيم شراء العلاج عبر الإنترنت

طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بضرورة استصدار قرار وزاري لمنع تناول جرعات المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد في الصيدليات، واقتصارها الحصول على هذا العلاج في المستشفيات.

وأكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خطورة تناول المضادات الحيوية، قائلًا: «نصف البلد تتناول أدوية عبر الوريد وتحدث مشكلات كبيرة بسبب ذلك».

خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب والمنعقد اليوم، وذلك لمناقشة خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك صرف الأدوية من الصيدليات دون روشتة الطبيب.

وأكّد الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء، أنَّ هناك اتجاه لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الإنترنت، مضيفًا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أن هيئة الدواء المصرية ضبطت عددًا من الأدوية المغشوشة المتداولة عبر الإنترنت وتمّ إبلاغ النيابة العامة بشأنها.

دعوات للتشديد على التفتيش الصيدلي

وشدد «الخطيب»، على أهمية التشديد على التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة لضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الأدوية دون روشتة طبية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المضادات الحيوية نظرًا لخطورتها على صحة المواطن في حال وصفها من غير المتخصصين.

وكان النائب عاطف مغاوري، مقدم طلب الإحاطة، قد أشار إلى خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنَّ هناك حاجة ماسة لضبط بيع الأدوية عن طريق الصيدليات.