وزارة الصحة في غزة تكرم الوفد الطبي المصري تقديرا لمجهوداته.. فيديو

ببراعة وإخلاص للمهنة والرسالة الإنسانية والوطنية، يستمر عمل الطاقم الطبي المصري في قطاع غزة، لمد يد العون لأبنائه الذين عانوا طويلا من مشكلات صحية، كادت تودي بحياة الكثيرين منهم، إلى أن أتاحت لهم الفرصة لأمل جديد في حياة أكثر صحة، كرمت وزارة الصحة في قطاع غزة، الوفد الطبي المصري، تقديرا للمجهودات التي قدمها في القطاع، ضمن احتفال ضم عددا من مسؤولي الوزارة، الذين قدموا درع شكر لأعضاء الوفد.

الوفد المصري قدم يد العون لأبناء قطاع غزة

أبدى الدكتور هشام فرهود، رئيس الوفد الطبي المصري، عن سعادته بتواجده في قطاع غزة ومع الإخوة الفلسطينيين، متمنيا تكرار زيارته مرة أخرى للقطاع.

رئيس الوفد الطبي: أتمنى تكرار الزيارة ونكون أبلينا بلاء حسن

وأضاف «فرهود»، خلال لقاء على شاشة EXTRA NEWS، اليوم الخميس، «عندنا أحاسيس جميلة وجدناها، وإن شاء الله نكون أبلينا بلاء حسن في الزيارة».

استشاري جراحة: الزيارة فيها بعد خدمي لأهالينا في غزة

أشار الدكتور إيهاب الشرقاوي، استشاري جراحة القلب والصدر، إلى أن الوفد وصل الخميس، وبدأ بالكشف على الحالات في الصباح الباكر ليوم الجمعة، متابعا: «أنا سعيد جداً بالزيارة لأن فيها بعد خدمي لأهالينا في غزة، وخدمة في نطاق عملي، اللي أقدر أقدمها أنا كطبيب».

وكيل الصحة بغزة: نتشرف بالوفد المصري الذي لبى كل احتياجتنا

قال الدكتور يوسف أبوالريش، وكيل وزارة الصحة في غزة، إن قطاع غزة يتشرف بالوفد الطبي المصري، والذي قد حضر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا التوجه لاحتضان غزة وتلبيه كل احتياجاتها.

وتابع: «لا يسعني إلا بالتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير على هذا الوفد المميز والحضور المميز».