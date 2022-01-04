دعم الوحدات المحلية في كفر الشيخ بمعدات للنهوض بمنظومة النظافة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تسليم 5 لوادر زاحف على كاوتش لمدينتي بيلا ومسير، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة في الوحدات المحلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومدن المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022م، ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

دوريات على مدار اليوم لرفع القمامة منها أولا بأول

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذه خطوة من ضمن خطوات تطوير منظومة النظافة بالمراكز والمدن والقرى لرفع المستوى العام للنظافة، موجهًا بعمل دوريات على مدار اليوم لتجوب الشوارع لرفع القمامة منها أولا بأول، وتوعية المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في أماكنها المخصصة، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، ‬بالإضافة إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى العاملين بهذا القطاع الهام بكافة مراكز وقرى المحافظة.

المحافظ: الدولة تولي ملف النظافة اهتمامًا كبيرًا

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولى ملف النظافة اهتمامًا كبيرًا، وتقدم كافة أوجه الدعم للنهوض بمنظومة النظافة، بمراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة المواطنين، تنفيذًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

والجدير بالذكر، أن وزارة البيئة تنفذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في كفر الشيخ من بين 5 محافظات على مستوى مصر، ويجرى دعم المنظومة بالمعدات اللازمة للقيام بمهامها وتنفيذ البرنامج، فضلًا عن التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان التوزيع العادل للمعدات على مختلف الوحدات المحلية بالمراكز والمدن عن طريق المحافظ.