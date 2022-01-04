استئناف الاشتراك في خدمة «صيدليتي» للصحفيين وأسرهم لعام 2022

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، مواصلة تفعيل خدمة استخراج كارنيهات «صيدليتي»، بالتزامن مع تجديد الاشتراك في مشروع العلاج، وهي خدمة متاحة لأعضاء الجمعية العمومية كافة، غير مقصورة على مشتركي مشروع العلاج، ليستفيد منها كل من يرغب.

خصم على مشتريات العلاج بـ2000 صيدلية

وقال أيمن عبدالمجيد وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إنه بموجب هذا الكارنيه الخاص بـ«صيدليتي»، الذي يحمل بيانات العضو، ورقمًا كوديًا، يحق للصحفي وأسرته، «أمهات، آباء، أزواج، أبناء، أشقاء، شقيقات»، الحصول على خدمة خصم على مشتريات العلاج بـ2000 صيدلية، تصل إلى 10% على الأجنبي و20% على مشتريات الدواء المحلي، وكذا مستلزمات التجميل، وهي نسب تُعادل نسبة تحمل شركة «صيدليتي».

وأضاف «عبدالمجيد»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العضو لا يتحمل أي نفقات اشتراك في الخدمة، باستثناء 20 جنيهًا فقط، رسمًا لاستخراج الكارنيه، ليكون بموجبه مستفيدًا من الخدمة من اللحظة الأولى لتسلمه.

وأطلقت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، خدمة «صيدليتي»، في نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى العام الماضي، وتستأنف هذا العام.

تليفونات غرفة «صيدليتي» متاحة 24 ساعة

وحول أسماء الصيدليات وعناوينها، أوضح وكيل نقابة الصحفيين، أنه تم إعداد دليل يحوي أسماء الصيدليات، ونسب الخصم المقدمة من قبلها، وكذا عناوين وتليفونات فروعها، ويحوي أيضًا تليفونات غرفة «صيدليتي»؛ لتقديم الدعم الفوري على مدار 24 ساعة، حال أي مشكلة لحلها، إذ تم الاتفاق مع الشركة المتعاقدة مع الصيدليات على توفير هذه الخدمة.

وشدد على أن الخدمة سيحصل عليها الزملاء الصحفيون، بموجب كارنيه «صيدليتي»، الذي يستخرج لهم، من مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، دون غيره، لاحتوائه على رقم كودي مسجل لدى الصيدليات، مقدمة الخدمة.

وأشار «عبدالمجيد» إلى أن الدليل سيتاح للصحفيين على صفحة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، نسخة PDF، إضافة إلى نسخة ورقية، لافتًا إلى أن الدليل «مجاني»، وتكلفة تصميمه وطباعته لا يتحملها العضو، إذ إن مشروع العلاج نجح في توفير إعلانات الكارنيه والدليل، العام الماضي، لتغطية كلفة الطباعة.