الصحفيين تنظم تدريبين على مهارات SEO والتسويق الإلكتروني في الإسكندرية

تنطلق فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة للصحفيين بمحافظة الإسكندرية، اليوم، والتي تشمل مهارات وتقنيات «الصحافة الرقمية» ومحركات البحث، ومهارات التسويق الإلكتروني، والتي تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.

الصحافة الرقمية

من جانبه، أكد حماد الرمحي، رئيس لجنة التدريب، أنّ الدورة المتقدمة التي تنظمها نقابة الصحفيين في الإسكندرية، والتي انطلقت الجولة الثانية منها اليوم تشتمل على دورتين تدريبيتين متزامنتين، الأولى بعنوان «مهارات الكتابة الرقمية ومحركات البحث» SEO، تحت إشراف الكاتب الصحفي وخبير الصحافة الرقمية وتصميم وتطوير المواقع الإخبارية محمد الضبعان.

وأشار الرمحي في بيان له اليوم، إلى أنّ الدورة تساعد الصحفي على اكتساب مهارات الكتابة الرقمية باحترافية في المواقع الإلكترونية لضمان توصيل الرسالة الصحفية لأكبر قطاع من الجمهور.

وقال رئيس لجنة التدريب إنّ الدورة التدريبية تشمل المحاور التالية:

- قواعد الكتابة الرقمية للمواقع الإلكترونية.

- مهارات الكتابة المتوافقة مع محركات البحث SEO.

- المعايير الأساسية لتصدر محركات البحث.

مهارات التسويق الإليكتروني

وواصل الرمحي، موضحا أنّ الدورة الثانية فهي دورة مهارات التسويق الإلكتروني، تحت إشراف الكاتبة الصحفية وخبيرة التسويق الإلكتروني شيرين عجمي، وتهدف الدورة إلى تعلم مهارات تسويق الموضوعات الصحفية وضمان انتشارها ووصولها لأكبر عدد من المشاهدين، وتحقيق الأرباح من جمهورها.

كما تشمل الدورة المحاور التالية:

- مهارات التسويق الإلكتروني أنواع وطرق وأساليب السويق الإلكتروني.

- مهارات استخدام منصات التواصل الاجتماعي في التسويق الإلكتروني.

- تعلم تقنيات التسويق الإلكتروني «الإنفوجراف، والفيديوجراف، والفوتو شوب، والمونتاج».

- تعلم مهارات صناعة وقيادة التريند.