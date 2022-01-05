شافكي المنيري تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ممدوح عبد العليم

تحل اليوم الذكرى الـ6 على وفاة الفنان القدير ممدوح عبد العليم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 يناير عام 2016، عن عمر ناهز الـ 60 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء أدائه بعد التمارين الرياضية.

شافكي المنيري تتحدث عن وفاة ممدوح عبد العليم

وتحدثت الإعلامية شافكي المنيري عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ممدوح عبد العليم، أثناء لقاء قديم لها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، مشيرة إلى أنه كان في صحة جيدة قبل وفاته، وكانوا يحتفلون بقدوم العام الجديد في شرم الشيخ، «ممدوح كان سعيد جدا في الرحلة دي، قررنا نستقبل العام الجديد في الصحراء المصرية مع البدو، وشرب الشاي بتاعهم».

آخر أمنيات ممدوح عبد الحليم قبل وفاته

أما عن آخر أمنياته قبل وفاته، قالت «المنيري»: «ووقت السفر كتب على تويتر أمنياته الجديدة وأنه يتمنى الخير لمصر، مع أن أمنياته كانت دائما ليّا أو لـ «هنا»، وحتى سألناه وقتها عن أمنيته قال: أتمنى أن السياحة ترجع، والناس ترجع لشرم الشيخ، وأنا مش مهم أجي تاني».

الجيم.. آخر لحظات في حياة ممدوح عبد العليم

وعن تفاصيل يوم الوفاة أوضحت أن الفنان الراحل ممدوح عبد العليم كان يقرأ في الصباح كعادته سيناريو الجزء الأخير من مسلسل «ليالي الحلمية»، وعندما تحدثت إليه، وسألته: «هتعمل إيه»، رد عليها قائلًا: «هروج الجيم»، واستكملت حديثها: «وبعد كده كان معزوم عند أصحابه، هو راح الجيم فعلا بس أنا كنت مشيت من النادي، ومأخدش في الجيم نص ساعة وحصلت الوفاة».

واختتمت حديثها باكية أنه عندما وقع في الجيم، نقلوه إلى المستشفى، وعندما ذهبت إليه أخبرها الطبيب بوفاته، فكانت في حالة هيستيرية ولم تتخيل أن تفقده بتلك السهولة.