مصادر: المتهمان بفبركة الصور الإباحية لـ بسنت خالد طالبان بالأزهر

هزّت واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني بسبب الصور الإباحية المفبركة، الرأي العام في مصر، وطالب العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، بالقصاص للطالبة التي انتحرت ضحية الابتزاز الإلكتروني، وتمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى أسر المتهمين، وجرى التحفظ على هواتفهم المحمولة، والتأكد من حساباتهم الشخصية، بالتنسيق مع مباحث شرطة الإنترنت والاتصالات، والتأكيد على التحريات الأمنية من عدمه حيال واقعة الفتاة الضحية.

المتهمان في قضية ابتزاز الطالبة بسنت

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، أن المتهمين في قضية فبركة الصور، الخاصة بالطالبة المنتحرة بسنت خالد، وابتزا الطالبة، ما جعلها تنتحر، طالبين في الأزهر الشريف، وهما شابان قاما بتركيب صور بسنت على صور جنسية.

وكانت الطالبة بسنت قد انتحرت عن طريق حبوب الغلة المسمومة، وذلك بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها، وتركت رسالة تقول فيها «ماما أرجو أن تفهميني، دي صور متركبة والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا، أنا يا ماما مش البنت دي، أنا يا ماما جالي اكتئاب بجد، أنا مش قادرة أنا بتخنق، أنا تعبت».

فبركة الصور والفيديوهات

وأوضحت مصادر أن المتهمين في واقعة الطالبة بسنت خالد، يحظيان بخبرة في تركيب وفبركة الصور والفيديوهات، واختراق الحسابات الشخصية، ويوجد في القرية فتيات، تعرضن لمثل تلك الابتزازات من ذات المتهمين، وستكشف عنها التحقيقات، خلال الأيام المقبلة.

وفاة جد الطالبة بسنت

يذكر أن جد الطالبة بسنت خالد، ضحية الابتزاز، قد توفى بسبب حزنه على انتحار حفيدته بسنت، وهو الحاج سليمان شلبي، وتم تشييع جثمانه من أحد مساجد القرية، بعد أسبوع من وفاة حفيدته، وتم دفن جثمانه بجوارها.