الضرائب لـ«اليوتيوبرز»: قدموا الإقرار قبل نهاية أبريل دون غرامة

قال الدكتور طلعت عبد السلام المدير الفني لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن أصحاب المنصات الإلكترونية، و مزاولي التجارة الإلكترونية واليوتيوبرز، مطالبون بتقديم الإقرار الضريبي قبل نهاية شهر إبريل المقبل.

وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أي شخص يمارس نشاطا تجاريا عبر أي وسيط من الوسائط التكنولوجية، سواء عبر الإنترنت أو من خلال الإبليكيشن من خلال الهواتف المحمولة، سواء التربح من تقديم السلع أو الخدمات أو المحتويات الإعلانية، مطالب بتقدم الإقرار الضريبي قبل نهاية المهلة المحددة بالنسبة للشركات والشخصيات الاعتبارية، حتى نهاية إبريل، بينما الأفراد والشخصيات الطبيعية، حتى نهاية مارس المقبل.

وتابع «عبد السلام»، أن في حالة عدم وجود ملفات ضريبية بالنسبة لهذه الفئة من الممولين، سيجرِ توقيع عقوبات وغرامات، وفقاً لنص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، طالما أن الشخص أو الشركة تحقق ربحا من خلال تلك المنصات أو المحتويات الإعلانية، خصوصا إذا كان يستخدم السوشيال ميديا للعمل التجاري أونلاين، ينطبق عليه قرار التسجيل، فالنافذة التي يعرض منتجاته أو خدماته لبيعها.

آليات تسجيل مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية

وأشار «عبد السلام»، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت الكتاب الدوري رقم 89 لسنة 2021، لتوضيح آليات تسجيل مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن الكتاب الدوري تضمن أكواد ضريبة خاصة بنشاط التجارية الإلكترونية، للتسهيل على الممولين في التسجيل الضريبي حيث حددت الكود رقم 117 لنشاط التجارة الإلكترونية، بينما الكود رقم 118 لنشاط الإنتاج، وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، بينما حددت الكود رقم 119 لنشاط الإنتاج ونشر المحتوى المقروء.

وقال مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المستندات المطلوبة اللازمة للتسجيل، وفتح الملف الضريبي بسيطة للغاية، إذ لا تتطلب سوى بطاقة الرقم القومي، إلى جانب عقد إيجار أو ملكية، بالإضافة إلى إيصال مرافق عامة، مثل إيصال كهرباء أو إيصال مياه أو غاز أو تليفون أرضي، مستدركا: «لكن لو كان الشخص هو أحد الشخصيات الاعتبارية، فلا بد من تقديم عقد الشركة ضمن المستندات لفتح الملف الضريبي له».