وزير التعليم: السوشيال ميديا تهوى اختراع المشاكل بدون أي موضوع

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراره ببدء تحصيل رسوم دخول الامتحانات للشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وتضخيم هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ذكر أنه لا يوجد أي تغيير في القرار في رسوم دخول الامتحانات للشهادات المختلفة على الإطلاق، ولكن السوشيال ميديا تهوى اختراع مشكلة يوميًا، بدون وجود أي موضوع، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر».

امتحانات الصفي الأول والثاني الثانوي ستكون مركزية

وأضاف «شوقي»، أن امتحانات الصفي الأول والثاني الثانوي ستكون مركزية، كون الامتحانات إلكترونية، «كل شئ يتم على ما يرام سواء الامتحانات أو الإجراءات الاحترازية، ويتبقى 3 أسابيع لحين بدء الامتحانات»، وكل ما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الأول، يسير بحسب الخطة الموضوعة والمواعيد التي تم إعلانها سواء في الصف الأول والثاني الثانوية والصف الرابع الابتدائي، فالصف الرابع الابتدائي، كان يرى النظام الجديد لأول مرة، ولكن امتحاناتهم عادي جدًا مثل الصف الخامس والسادس الابتدائي.

سيتم بناء أكبر مجمع تعليم فني لخدمة سوق العمل في مصر

وأشار الوزير إلى أنه بالتعاون مع الجانب الفنلندي، سيتم بناء أكبر مجمع تعليم فني لخدمة سوق العمل في مصر والمنطقة العربية، «تابعت خلال زيارتي إلى فنلندا آخر تقنيات وأساليب التعليم الحديثة»، موضحا أن نموذج التعليم الفنلندي يتمتع بدرجة عالية من المرونة والاستقلالية ويخلو من الامتحانات، مؤكدًا أن امتحان رابعة ابتدائي، حقق نتائج رائعة وامتحان نصف العام سيكون على نفس المستوى والهدف في النظام الجديد بالصف الرابع الابتدائي، هو الفهم والبعد عن الحفظ فهو غير مطلوب، وعلى أولياء الأمور عدم دفع أبنائهم للحفظ، والعمل يتم على تنمية المهارات.