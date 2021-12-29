«الضرائب العقارية» تسمح للمواطنين بالمحافظات بسداد الضريبة في القاهرة

منحت مصلحة الضرائب العقارية، تسهيلات جديدة أمام المكلفين بسداد الضريبة العقارية خلال اليومين المقبلين، مع حلول السبت المقبل، الموعد الأخير لسداد القسط الثاني للضريبة العقارية.

وكشف ناجي السرجاني المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية، عن تسهيلات أمام المكلفين بسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية، بكل المحافظات المصرية، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لو تصادف وجود بعض المكلفين بسداد الضريبة العقارية بالكامل، وهو ما يعني سداد القسطين على دفعة واحدة، أو سداد القسط الثاني من الضريبة، يمكنه السداد بإدارة التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية الرئيسية بوسط القاهرة، أو يمكنه السداد بمأمورية الضرائب العقارية بحي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، تسهيلاً عليه في عملية السداد.

استمرار العمل بالمأموريات يوم الجمعة المقبل

وأضاف «السرجاني»، أن كل المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية في جميع المحافظات المصرية أو المدن الرئيسية، ستعمل بكامل طاقتها يوم الجمعة المقبل، لتحصيل الضريبة العقارية من المواطنين، خصوصا أن يوم الجمعة يوافق الـ31 من ديسمبر، وهو آخر موعد لسداد الضريبة العقارية، أو آخر موعد لسداد القسط الثاني من الضريبة.

وأشار إلى أن قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008، أتاح سداد الضريبة العقارية السنوية على قسطين متساويين، على أن يدفع الأول في نهاية شهر يونيو، بينما يدفع الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

السداد الإلكتروني للضريبة العقارية متاح

وأكد «السرجاني»، إمكانية سداد القسط الثاني من الضريبة العقارية عبر وسائل الدفع الإلكترونية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، للتسهيل على المواطنين المكلفين بسداد الضريبة العقارية بدلا من الذهاب إلى المأمورية التابعة لمحافظته أو مدينته.

وتابع أن مصلحة الضرائب العقارية، شددت على مسؤولي وموظفي المأموريات في جميع المدن والمحافظات المصرية، على اتباع كل الإجراءات الاحترازية، التي تتبعها الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.