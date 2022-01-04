أول تعليق من الفنان علي الحجار بعد رحيل شقيقه أحمد: ادعوا له

طلب الفنان على الحجار، من جمهوره الدعاء لشقيقه أحمد الحجار بعد رحيله منذ قليل، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أول تعليق من على الحجار على وفاة شقيقه

ونشر الحجار منشورا عبر صفحته موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال خلاله «انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار نسألكم الدعاء».

كان قد رحل منذ قليل عن عالمنا الفنان أحمد الحجار بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها كثير من الأعمال الفنية.