علي الحجار يحكي قصة مضحكة مع «الحلو»: «20 ألف دولار طاروا بسبب المايك»

كشف المطرب محمد الحلو المواقف الكوميدية التي جمعته مع الفنان علي الحجار، قائلا: «وزير الثقافة كان يقيم حفلة عقب شهر رمضان لكل المسلسلات التي حققت نجاحا، فكان يدعوني و«الحجار» للغناء فيها، ولأن القاعة صغيرة لا تستطيع احتضان فرقة موسيقية فكنا نغني بلاي باك».

محمد الحلو: مواقفي مع علي الحجار تموّت من الضحك

وأضاف «الحلو»، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، اليوم الجمعة، «بعد تشغيل البلاي باك وإحنا بنغني، فجأة أبقى بغني اكتشف أنه علي مش أنا، موتنا من الضحك».

من جانبه قال علي الحجار خلال استضافته بنفس البرنامج، إنهما كانا يضعان ورقة أمامهما بها كلمات الأغاني، لعدم مراجعتهما كلمات الأغاني نظرا لضيق الوقت.

وتابع: «كل واحد كان حاطط الورقة قدامه وبيقول مخدناش بالنا إنهم هيطلبوا مننا نغنيها تاني فكان لا هو عارف المقطع بتاعه أمته ولا أنا عارف مقطعي فين، كانت كوميديا».

وأوضح هناك العديد من المواقف تجمعه مع المطرب محمد الحلو، متابعا: «90% فيه حواديت بيني وبينه متنفعش خالص تتحكي قدام الناس، عشرة بقى».

وروى المطرب محمد الحلو موقفا كوميديا آخر يجمعه مع الفنان علي الحجار، قائلا: «الورق كان بيطير، وعلي كان بيشيل الميكروفون من الاستاند طلع الميكروفون بس من غير السلك، كنا بنعيط ضحك».

قصة 20 ألف دولار «طاروا» بسبب المايك

وقاطعه الفنان علي الحجار قائلا: «الحفلة دي كان فيها كل مطربين العرب وأنا وهو المصريين بس، وكل واحد كان هياخد 20 ألف دولار وقتها ده كان رقم كبير بس في الآخر مخدناش حاجة، لإننا بوظنا المايك ومغنناش ووقف التصوير والهواء وكله».

وكشف «الحجار» عن إعجابه بتتر مسلسل «ليالي الحلمي، والتي غناها «الحلو»، من جانبه قال الأخير إن تتر مسلسل «المال والبنون» من أكثر التترات التي يعجب بها وغناها «الحجار».