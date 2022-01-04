وزيرة الثقافة تنعى الفنان أحمد الحجار: فقدنا صوتا أصيلا

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المطرب والملحن الكبير احمد الحجار شقيق النجم على الحجار ونجل الموسيقار إبراهيم الحجار الذى غيبه الموت مساء الثلاثاء 4 يناير عن عمر يناهز 65 عام وقالت ان الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت اصيل واحساس مرهف وتابعت ان الراحل صنع اعمالا ساهمت فى التعبير عن مشاعر جيل كامل وستبقى خالدة باعتبارها علامات فى عالم الطرب الحديث والمعاصر ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه وجمهوره داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

عبد الدايم : الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت اصيل واحساس مرهف

يذكر ان أحمد الحجار ينتمى لعائلة فنية فوالده ابراهيم الحجار مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وشقيقه النجم على الحجار وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء اعمال ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، الى جانب الحان العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية .