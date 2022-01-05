بدء فحص طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها منازل بمطروح

بدأت محافظة مطروح فحص طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبان على مستوى المحافظة، عقب غلق باب التقديم للطلبات الجديدة والحصر في 30 ديسمبر 2021، وذلك بعد مد فتح باب التقدم أمام جميع المواطنين من 15 ديسمبر حتى نهاية العام بسبب الإقبال الذى شهدته المراكز التكنولوجية في مجالس المدن الثمانية بنطاق المحافظة.

تقنين أوضاع أراضي وضع اليد في مطروح

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرر فتح باب التقدم للمواطنين بمطروح لتقنين أوضاع الأراضي المقام عليها مبان ويوجد بها إقامة كاملة من الأسر كالمنازل، من خلال المراكز التكنولوجية لحصرها، على أن يتقدم كل مواطن بالطلب بنفسه، لبحثه والعمل على تقنينه طبقا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

واستمر التقديم لمدة شهرين من أول نوفمبر 2021 حتى نهاية ديسمبر 2021، بما يضمن استقرار المواطنين من أهالي مطروح وأسرهم، وتوطين أهالي مطروح في المناطق التي يقيمون بها في جميع المراكز والمدن من مدينة الحمام شرقا حتى السلوم غربا وسيوة جنوبا.

لجان لفحص طلبات تقنين أراضي مطروح

وشكلت محافظة مطروح لجانا في جميع مراكز ومدن المحافظة من المختصين من إدارة الأملاك والإدارة الهندسية ومديرية إسكان مطروح، وتحت إشراف الجامعة، وذلك لبحث الطلبات في كل مركز على حدة، والبت فيها من خلال المستندات التي تقدم بها كل مواطن لتقنين أوضاع الأراضي المقام عليها منزل يقيم عليه هو وأسرته.

وبدأت اللجان في العمل منذ 5 أيام، وجاري بحث جميع الملفات، وسيتم الإعلان عن نتائج البحث في لوحة إعلانات كل مجلس مدينة، وإعلام المواطنين بنتائج البحث وسيتم تثمين الأراضي من خلال اللجان المختصة لسداد الأهالي الرسوم اللازمة، تمهيدا لاستخراج عقود التقنين لهم.