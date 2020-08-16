استمرار تلقي طلبات تقنين التصالح في البناء بمراكز مطروح بعد مدها

تتلقى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين فى مراكز ومدن مطروح الثمانية، طلبات التصالح فى البناء من المواطنين وسداد الرسوم طبقا للوائح القوانين المنظمه بعد مد فترة تلقى الطلبات من رئاسة مجلس الوزراء.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم، إنتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن ومراكز المحافظة لتلقى طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء وسداد نسبة25 % جدية التصالح وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل.

ووجه محافظ مطروح بتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات وتذليل أى عقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية.

وأكد على إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية للمواطنين بمجالس المدن حتئ الخامسة مساءا على مدار اليوم خلال جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية وزيادة أعداد العاملين بها لتلقى طلبات المواطنين الراغبين للتقدم للتصالح وذلك للتسهيل على المواطنين وتخفيف الزحام وسرعة إنجاز العمل بالملف.

وناشد محافظ المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد نسبة 25 % جدية التصالح لتقنين أوضاعهم قبل إنتهاء المدة المقررة للتصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء وفائى الحصيوى رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح إن العمل مستمر بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز ومدينة سيوة ،اليوم، الأحد وحضور المواطنين لتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 وسداد نسبة 25% طبقاً لقرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.