تفاصيل وفاة 10 أشخاص في تنزانيا.. ذهبوا لحضور جنازة فابتلعهم البحر

ذهبوا لحضور جنازة لتوديع محيبهم فلحقوا بهم، ملخص حادث مأسوي استيقظ على إثره سكّان جزيرة زنجبار التنزانية، بعدما لقي 10 أشخاص مصرعهم جرّاء غرق زوقهم الذي استقلوه لحضور جنازة تبعد عنهم بعض كيلو مترات، وذلك بحسب ما ذكره مسؤول في الجزيرة، نقل موقع «روسيا اليوم» تصريحاته.

ضحايا ومصابون في انقلاب زورق بتنزانيا

وقال المفوض الإقليمي للمنطقة الجنوبية، مطر زاهور، إن تسعة ركاب آخرين تم إنقاذهم ويتلقون العلاج بعد غرق الزورق ليلة أمس الثلاثاء بالقرب من جزيرة «كيسيوابانزا» المجاورة لمنطقة مكواني، مشيرا إلى أن عددا آخر من الركاب لا يزالون في عداد المفقودين.

الرياح تتسبب في تعليق عمليات الإنقاذ

وتسببت الرياح القوية في توقف أعمال الإنقاذ مؤقتا، لكن المفوض أكد أن فريق البحث سيبذل قصارى جهده للعثور على المفقودين، وتعتقد السلطات أن غرق الزورق كان نتيجة للأمواج العاتية والحمولة الزائدة.

البحر يبتلع المهاجرين غير الشرعيين

ويشار إلى أنّ أمواج البحر ابتلعت عدداً من الجثامين في وقت سابق، إذ كانت الغالبية العظمى من المتوفين في طريقهم للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، حيث منتهى الأحلام بالنسبة للمهاجرين، الذين وضعوا أرواحهم على كفوفهم وغزو البحر قبل أن يلقوا مصرعهم.

وفي أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، قضى 11 شخصاً في جنوح قارب على متنه مئة مهاجر قرب جزيرة بجنوب اليونان، وفقاً لخفر السواحل اليونانيين الذين باشروا عمليات البحث حينها.

وقال مسؤول في خفر السواحل اليونانيين لوكالة «فرانس برس»، إن نحو 90 شخصا هم 52 رجلا و11 امرأة و27 طفلا، جرى إنقاذهم وإجلاؤهم من هذه الجزيرة الواقعة شمال جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية.

وأصدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بياناً تعقيباً على الحادث، حيث قالت إنّ حادث الغرق قبالة فوليغاندروس هو الأسوأ في بحر إيجه هذا العام.