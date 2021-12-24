تفاصيل وفاة 7 مهاجرين وإنقاذ 90 آخرين إثر غرق قارب في مياه اليونان

أكثر من 7 جثث، بعضها طاف فوق المياه، بينما استقر البعض الآخر في قاع البحر، وعلى صعيد آخر يصارع ما يزيد عن 90 شخصاً آخرين الأمواج قبالة إحدى الجزر اليونانية، وذلك عقب غرق قارب صغير كان يقل عددا من المهاجرين حاولوا عبور البحر حالمين بحياة أفضل فوق أراضي إحدى الدول الأوروبية.

انتشال عدد من الجثث واستمرار عمليات البحث

وأشار خفر السواحل اليوناني إلى أنه انتهى من عملية لإنقاذ 90 شخصاً، عندما جنح قارب يقلهم إلى الشمال من جزيرة «أنتيكيثيرا» بجنوب اليونان، وأضاف في بيان له أنه جرى انتشال 7 جثث، وأن عملية البحث ما زالت جارية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

عبور أكثر من مليون شخص عن طريق اليونان إلى دول الاتحاد الأوروبي

وتقع اليونان على ممرات رئيسية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمهاجرين ولاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من تراجع وتيرة تدفق المهاجرين منذ 2015-2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص هذا البلد إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

غرق وعمليات إنقاذ وبحث

يذكر أن المياه اليونانية قد ابتلعت العديد من جثث المهاجرين الذين لقوا مصرعهم، وقبل يومين أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ 12 شخصاً وفقدان آخرين إثر غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل اليونانية، وقال عدد من الناجين إن القارب كان يقل 32 شخصا، فيما أبلغ أحد الناجين السلطات أن القارب كان يقل حوالي 50 شخصا، وتشارك أربع سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيتان تابعتان للقوات البحرية والجوية وطائرة نقل عسكرية وخمس سفن عابرة وثلاث سفن خاصة في عملية البحث والانقاذ.

وأشار خفر السواحل إلى أن الأفراد الذين جرى إنقاذهم استخدموا قاربا أصغر كان على متن القارب الكبير، وأن اثنين فقط من الـ12 كانا يرتديان سترات نجاة.