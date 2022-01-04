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فيضانات تضرب سلطنة عمان وتتسبب في غرق المباني والسيارات (فيديو)

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سارة ثروت
05:29 م | الثلاثاء 04 يناير 2022
فيضانات تضرب سلطمة عمان

فيضانات تضرب سلطمة عمان

ضربت الفيضانات وأمطار غزيرة «مسقط» عاصمة سلطنة عمان، وأسفرت عن غرق العديد من المناطق السكنية، وذلك بعد أن اجتاح المنخفض الجوي «أخدود العزم» البلاد.

الفيضانات تتسبب في غرق المباني و السيارات 

وذكرت وسائل إعلام في سلطنة عمان، أن الفيضانات غمرت العديد من القرى في مدينة «مسقط» بالمياه، جراء تأثير العاصفة «أخدود العزم»، حيث أمرت شرطة في سلطنة عمان، عدد من الطرق في مدينة «مسقط» لضمان سلامة المواطنين أثناء هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد، كما أوفقت السير على الطريق المقابل لمديرية الوزارات باتجاه «مسقط».

 

 

تحذيرات الشرطة بشأن فيضانات سلطنة عمان

ودعت الشرطة، سائقي السيارات إلى توخي الحظر وتشغيل أضواء السيارة والانتظار حتى تصبح الرؤية واضحة، و ذلك بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وأظهرت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، غرق الشوارع في منطقة «الخوير» بمدينة «مسقط»، حيث لم يظهر سوى الجزء العلوي فقط من السيارات، التي غمرتها المياه، في حين تسببت بشلل شبه تام بحركة السير.

وفى السياق ذاته، قال الدفاع المدني في سلطنة عمان، أن فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمدينة «مسقط»، تمكنت من إخلاء 35 شخصا بمنطقة «الغبرة» بولاية «بوشر»، و نقلوا إلى أماكن آمنة، حيث ارتفع منسوب مياه الأمطار عن المعدل الطبيعي له.

 

 

استمرار الطقس السيئ في سلطنة عمان

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان، إلى استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي «أخدود العزم»، مشددا على ارتفاع موج البحر على سواحل بحر عمان ومحافظة «مسندم»، مع احتمال امتداد مياه البحر نحو المناطق الساحلية المنخفضة اليوم و حتى غد الأربعاء، تزامنا مع هبوب الرياح النشطة.

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