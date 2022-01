فيضانات تضرب سلطنة عمان وتتسبب في غرق المباني والسيارات (فيديو)

ضربت الفيضانات وأمطار غزيرة «مسقط» عاصمة سلطنة عمان، وأسفرت عن غرق العديد من المناطق السكنية، وذلك بعد أن اجتاح المنخفض الجوي «أخدود العزم» البلاد.

وذكرت وسائل إعلام في سلطنة عمان، أن الفيضانات غمرت العديد من القرى في مدينة «مسقط» بالمياه، جراء تأثير العاصفة «أخدود العزم»، حيث أمرت شرطة في سلطنة عمان، عدد من الطرق في مدينة «مسقط» لضمان سلامة المواطنين أثناء هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد، كما أوفقت السير على الطريق المقابل لمديرية الوزارات باتجاه «مسقط».

ودعت الشرطة، سائقي السيارات إلى توخي الحظر وتشغيل أضواء السيارة والانتظار حتى تصبح الرؤية واضحة، و ذلك بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وأظهرت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، غرق الشوارع في منطقة «الخوير» بمدينة «مسقط»، حيث لم يظهر سوى الجزء العلوي فقط من السيارات، التي غمرتها المياه، في حين تسببت بشلل شبه تام بحركة السير.

وفى السياق ذاته، قال الدفاع المدني في سلطنة عمان، أن فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمدينة «مسقط»، تمكنت من إخلاء 35 شخصا بمنطقة «الغبرة» بولاية «بوشر»، و نقلوا إلى أماكن آمنة، حيث ارتفع منسوب مياه الأمطار عن المعدل الطبيعي له.

Due to the low level of horizontal visibility caused by the heavy rain, vehicle drivers are requested to take caution, turn on the vehicle's lights and wait until visibility is clear: ROP#Oman #OmanObserver#منخفض_العزم #اخدود_العزم pic.twitter.com/Zvw3NzLXvQ