محمد عبده يرزق بمولود جديد.. أسماه «سلمان» تيمنا بالملك السعودي

أعلن الفنان السعودي محمد عبده، أنه رزق بمولود جديد، أسماه «سلمان»، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «الحمد لله رب العالمين، رزقت فجر هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمناً بإسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله».

وغلب على تعليقات الجمهور، تساؤلا بارزا عما إذا كان المولود نجله أم حفيده، خاصة أن فنان العرب تجاوز من العمر 70 عاما.

أخر ظهور للفنان محمد عبده

كان آخر ظهور للفنان محمد عبده، خلال احتفالية حصول نادي الهلال السعودي، على دوري أبطال آسيا، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، في بشهر نوفمبر الماضي، إذ ظهر في مقطع فيديو، وهو يحتضن الفنانة أصالة، ويوجه رسالة إلى الجمهور.

لقاء محمد عبده مع أصالة ♥️ pic.twitter.com/8zVQWaEko1 — Gorgeous (@Gorge_ees0) November 24, 2021

أحدث أعمال فنان العرب

حققت أغنية «يا أبو فهد سلامات»، نجاحا كبيرا وقت طرحها، إذ أهداها إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزي، وتوزيع عبد الله العُماني.

وطرح فنان العرب، مؤخرا، أغنيته الجديدة «يا أمنيات»، وتخطت مشاهداتها الملايين عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عبد الرب إدريس.