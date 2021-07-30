حفلة محمد عبده في الباحة تتصدر تريند مواقع التواصل

وسط حضور جماهير كبير، أحيا الفنان محمد عبده حفلا غنائيا، مساء أمس الخميس، فى المملكة العربية السعودية، قدم خلاله عدد كبير من الأغانى، حيث تصدرت حفلة محمد عبده فى الباحة تريند مواقع التواصل الاجتماعى.

حفلة محمد عبده في الباحه

وتصدرت حفلة محمد عبده في الباحة تريند مواقع التواصل الاجتماعى منذ أمس الخميس بعدما قدم الفنان السعودى حفل مكتمل العدد قدم خلاله عدد من الأغانى منها حدثينا والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

محمد عبده يوجه رسالة شكر

وقبل حفلة محمد عبده في الباحة حرص الفنان على مشاركة جمهوره بكلمة من خلال فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على موقع «تويتر»، قائلا: «الجهود هذه المبذولة والمحققة فى المملكة العربية السعودية طبعا وراءها جهود كبيرة جدا وأيادى بيضاء وقوية جدا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد حبيبنا الأمير محمد بن سلمان».

وتابع محمد عبده: «وأيضا لا ننكر المستشار الشيخ تركى المواكب لنا فى جميع تحركاتنا والتحركات الفنية التى تقام بالمملكة جهوده كانت فعلا تحقق هذا النجاح».

وتم إقامة حفل محمد عبده وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا من التباعد بين الجمهور وتقليل عدد المتواجدين والتطهير بالكحول والالتزام بالماسكات، حيث كان يتم قياس درجة الحرارة أثناء الدخول إلى مكان الحفل للاطمئنان على سلامة كل شخص».

حفلات محمد عبده

يذكر أن الفنان محمد عبده، أحيا حفل غنائي مؤخرا فى مدينة جدة على مسرح «جدة سوبر دوم»، حيث حقق هذا الحفل نجاح جماهيرى كبير بحضور عدد كبير من محبي محمد عبده.