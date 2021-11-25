محمد عبده يحتضن أصالة في موسم الرياض.. والجمهور: «غير مقبول».. (فيديو)

تصدرت الفنانة أصالة «تريند» منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تدول مقطع فيديو يجمعها بالفنان السعودي محمد عبده، قبل الحفل الذي أحياه عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، احتفالا بحصول نادي الهلال السعودي على دوري أبطال آسيا، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

جمهور محمد عبده يهاجمه بسبب أصالة: غير مقبول

وظهر الفنان محمد عبده في مقطع الفيديو وهو يحتضن الفنانة أصالة، وهو ما أثار ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض، بينما وجه البعض انتقادات عديدة للفنان السعودي على «تويتر»، وعلق أحد المتابعين: «قامة فنية مثل أبو نورا المفروض يحافظ على مكانته وعلى اسم فنان العرب»، واستنكر مستخدم آخر الفيديو، قائلا: «شيء غريب بصراحة»، وأضاف آخر: «أنا من جمهورهم لكن الأمر غير مقبول».

لقاء محمد عبده مع أصالة ♥️ pic.twitter.com/8zVQWaEko1 — Gorgeous (@Gorge_ees0) November 24, 2021

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها فنان العرب الجدل بسبب الفنانة أصالة، إذ ظهر في كواليس برنامج «صولا» عام 2014 وهو يقبل يدها بينما تتقبل هي كتفه في المقابل، ما سبب موجات عاتية من الهجوم على الفنان السعودي.

محمد عبده: أصالة عزيزة على قلبي

وقرر «عبده» الخروج عن صمته وتوضيح سبب الواقعة، في تصريحات صحفية: «أصالة عزيزة على قلبي، وعند لقائي بها قبّلت يدي تقديرا، فهممت برد التحية بمثلها امتثالا للآية الكريمة».

ولفت الفنان محمد عبده الأنظار في حفل الأمس بظهوره وهو يرتدي ملابس «كاجول»، واحتفل بتتويج فريق الهلال السعودي بالرقص على طريقة مايكل جاكسون على المسرح، وشارك في الحفل عدد من نجوم الغناء من بينهم راشد الماجد، وراشد الفارس بالإضافة إلى الفنان مزعل فرحان.