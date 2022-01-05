عاجل.. 23 يناير أولى جلسات محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الصحة»

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، 23 يناير الجاري موعد لأولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، المتهم فيها 4 أشخاص، والذين أحالهم النائب العام المستشار حمادة الصاوي إلى محكمة الجنايات.

وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، بتهمة تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.