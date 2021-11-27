السجن المشدد 3 سنوات لموظف بالطرق والكباري لتقاضيه رشوة بالدقهلية

عاقبت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، موظفا بهيئة الطرق والنقل بشرق الدلتا بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه والعزل من الوظيفة ألزمته المصاريف الجنائية، وذلك بعد اتهامه بتقاضي رشوة محامٍ آخر بالهيئة، بصفتهما موظفين عمومين طلبا وأخذا لأنفسهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار محمد حسن عاشور، وذلك في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنابيات قسم ثاني المنصورة، والمقيدة برقم 84 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 408 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

ونظرت المحكمة محاكمة المتهمين غيابيا، وأصدرت أحكام غيابية بحقهما، إلا أن المتهم الأول طلب إعادة الإجراءات فأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته، فيمال لم يتم إعادة محاكمة المتهم الثاني.

تفاصيل واقعة الرشوة

وشهد «محمد س. ف»، 39 سنة مدير شركتين للدعاية والإعلان، أن وكيل عن مالكي 3 شركات للدعاية والإعلان الحاصلين علي ترخيص إعلانات بطريق يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة شرق الدلتا، وأنه في غضون شهر يوليو 2020 ألغى المتهم الأول «أشرف ر. ا.» مسئول لجنة إعلانات منطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، بالاشتراك مع آخر، ترخيص إحدى الشركات محل وكالته، وأزال إعلانات مملوكة لها.

وأكد الشاهد أنه التقى المتهم الأول الذي طلب منه مبلغ 480 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استمرار تراخيص الشركات محل وكالته وعدم تنفيذ إزالة 4 إعلانات مملوكة لإحداها، فتظاهر بالموافقة وأبلغ ضابط الرقابة الإدارية، الذي طلب منه مجاراته، فجرى بينه والمتهمين الأول والثاني «محمود ح. ف.»، كاتب سكرتارية بمنطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

لقاء الشاهد والمتهم

والتقى الشاهد والمتهم الثاني يوم 2020/9/21 وخفض الطلب خلاله لمبلغ 150 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استمرار تراخيص الإعلانات الخاصة بالشركة محل وكالته والتغاضي عن فروق المساحات لإعلاناتها، وجرى الاتفاق على تحديد يوم 2020/9/28 لتقاضي جزء من مبلغ الرشوة، فجرى تجهيزه بمعرفة ضابط الرقابة الإدارية بالوسائل الفنية وتجهيز دفعة الرشوة محل طلب المتهمين.

القبض على المتهم

وأشار إلى أنه بتاريخ 2020/9/28 جرى لقاء مصور جمعه والمتهم الأول بمقهى بشارع قناة السويس - محافظة الدقهلية - تسلم خلاله الأخير مبلغ 100 ألف جنيه، المعد سلفا، حيث تمكن ضابط الرقابة الإدارية من ضبطه عقب تسلمه المبلغ.