محاكمة رئيس حي مصر القديمة بتهمة تقاضي رشوة بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق، و8 أشخاص آخرين، لاتهامهم بتقاضي 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وتامر حمدي سعودي، وبشير عبدالرؤوف بشير، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، ومحمد فاروق.

اتهامات بتقاضي 400 ألف جنيه رشوة

وجاء في أمر الإحالة، في القضية رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 1051 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، تورط عدة متهمين في تقاضي مبلغ مالي 400 ألف جنيه من أحد متعهدي القمامة العاملين في نطاق الحي على سبيل الرشوة، وهم: و«ع.خ، 54 عاما، رئيس حي مصر القديمة»، و«ع.ج، 68 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«م.س، 32 عاما، مدير شركة لخدمات النظافة»، و«م.ع، 46 عاما، مالك شركة لخدمات النظافة»، و«ج. م، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ج.ش، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ع.ا، 54 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«و.ب، 61 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«و.ف، 46 عاما، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة».

وجاء دور المتهم الأول بصفته موظف عمومي رئيس حي مصر القديمة بطلب مبلغ مالي على سبيل الشوة للإخلال بأداء عمل من وظيفته.

اتهامات بتلقي مبالغ دورية

وحسب أمر الإحالة، طلب المتهم الأول رئيس حي مصر القديمة 80 ألف جنيه من «ج. ع»، و«م. ث»، و«م. ع»، وتلقى المتهمين من الثاني حتي الأخير بواسطة المتهم الثاني وآخر -توفي-، مبالغ مالية دورية قيمتها 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وجاء ذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامة مالية عليهم، لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وقدم المتهمون من الثاني حتى الأخير مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة لموظف عمومي للإخلال بأداء وظيفته، من خلال تقديمهم للمتهم الأول رئيس حي مصر القديمة بواسطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة محل الاتهام.