النواب يوافق على مجموع مواد قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وأرجأ المجلس أخذ الموافقة النهائية في جلسة مقبلة.

وناقش المجلس على مدار جلستي أمس واليوم، مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة، الذي يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

إنشاء مجلس أعلى للتخطيط

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

التحول نحو اللامركزية

كما يهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية، ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق.

ووفقا لتقرير اللجنة، فإنّ مشروع القانون يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية، أهمها:

- الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية «الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدني».

- التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، ورصد الفجوات التنموية في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة الفجوات والاختلالات.

- دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير 6 تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

- حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها.

- وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.

- تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.

- التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

- تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي تتوسع الدولة في تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالي 2017/2018، وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي.

- منظومة متابعة الأداء الحكومي «أداء»، وهي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لجميع الجهات الحكومية.

- دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية، بإدراج البُعد البيئي في المشروعات الاستثمارية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

- الاهتمام بإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة في كل محافظة، لتحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.