«نداء مصر»: مشروعات التنمية بالصعيد تساهم في الاستثمار وتوفر فرص عمل

قال طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، إن سلسلة المشروعات الجديدة التي افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالصعيد مؤخرا، تهدف لإحداث طفرة تنموية شاملة، مضيفًا: «صعيد مصر ظل لسنوات طويلة يعاني من الإهمال، وهناك برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، هدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة».

تحقيق تنمية صناعية شاملة

وتابع «زيدان» في بيان، اليوم، أن قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد، يساهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة، ويدعم فرص العمل هناك، لافتًا إلى أنّ مشروعات تنمية الصعيد، تضم محاور عديدة على رأسها افتتاح مصانع ومشروعات ضخمة، تستوعب العمالة في محافظات الصعيد، مشيرا إلى تقديم خدمات النقل والصحة والتعليم للمواطنين في صعيد مصر، بنفس درجة وكفاءة الخدمات المقدمة للقاهرة الكبرى ومنطقة الدلتا.

توريد ورفع كفاءة 2613 عربة سكة حديد بتكلفة 19 مليار جنيه

وأوضح أن البيانات تشير إلى أنه تم توريد ورفع كفاءة 2613 عربة سكة حديد بتكلفة 19 مليار جنيه لصالح الصعيد بحسب إحصائية رسمية على لسان وزير النقل الفريق كامل الوزير وبحلول 2022 سيتم رفع آخر عربة سكة حديد قديمة وإحلالها بأخرى إما جديدة أو مجددة، متابعًا: أن صعيد مصر أصبح يضم شبكة طرق لا تقل جودة وكفاءة عن جودة الطرق في الدول المتقدمة ويكفي الإشارة لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي بمحاور في محافظات عدة مثل محور سمالوط النموذجي ومحور قوص وغيرها.

وقال طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، إن محافظات الصعيد تمثل 60% من مساحة مصر وتضم 36% من إجمالي سكانها ولذلك من الضروري أن تولي الدولة اهتماما كبيرا لها، والحكومة تنفذ خطة حوكمة شاملة لكل مشروعات التنمية والخدمات في الصعيد فى إطار رؤية تنموية متكاملة يستفيد منها حوالى 36 مليون مواطن مصرى في صعيد مصر مستفيدون من مشروعات تنمية الصعيد وهذا يعد طفرة جديدة من نوعها.

وأكد أن التنمية الحقيقية للصعيد بدأت منذ صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء هيئة لتنمية الصعيد كانطلاقة كبرى في طريق التنمية وتحسين حياة المواطنين، لافتا إلى أن أهالي الصعيد كانوا يعانون من افتقار المحافظات للمحاور، منذ أيام محمد على حيث لم يكن هناك غير 4 محاور فقط، أما الآن فيوجد 14 محورا معظمها يربط بين النيل وتسببت في حدوث إنجاز غير عادي وتقليل معاناة الأهالي في التنقل بين المحافظات.