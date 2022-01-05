«مها أبو بكر»: يجب على الأهالي دعم البنات لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

وجّهت المحامية مها أبو بكر، عدة نصائح لضحايا الابتزاز على منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أنّ الجاني إذا لم يرتدع فإنه سيستمر في جرائمه ويتوحش: «المفروض البنت متخفش، ولما تبلغ بيخليها تحمي ضحايا محتملات، ولو محصلتش هتبقى مشاركة في الجريمة اللي ممكن تحصل بعد كده».

الأهالي يجب عليهم دعم الفتيات

وأضافت «أبو بكر»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الأهالي يجب عليهم دعم البنات: «مينفعش يبقى مصدر الخوف هو مصدر الأمان، ولو الطفل أحسّ بخطر يمكنه الاتصال على خط نجدة الطفل 161000».

أكثر من طريقة للابلاغ عن جرائم الابتزاز

وتابعت أنّ هناك أكثر من طريقة للابلاغ عن جرائم الابتزاز، مثل الخط الساخن 108 المتعلق بجرائم الانترنت وتقنية المعلومات، أو التوجه إلى أقرب قسم شرطة، أو الإبلاغ عبر خدمة الواتساب للنائب العام، أو التوجه إلى مباحث الإنترنت في العباسية، وفي كل محافظة.

وأشارت المحامية إلى إنّ إجراءات إنهاء المشكلة تستغرق وقتا طويلا بسبب عدم الانتهاء من إعداد مشروع الحكومة الإلكترونية: «أقل بلاغ له علاقة بجرائم الإنترنت يستغرق سنة كفحص فني».

القانون يُجرم الابتزاز

وأكدت المحامية أنّ القانون يُجرم الابتزاز، وتتمثل الجريمة في الحصول على صور الضحية مهما كانت عادية، ولا تقل العقوبة عن 6 أشهر حبس، وعندما يتم تركيبها والتلاعب فيها، فإن العقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات: «عقوبة العنف الأسري زيها زي حد غريب، يعني ضرب البنت من صاحب الولاية زيها زي أي حد غريب».

المدرس الذي يتنمر بطالب تعرّض للابتزاز يعد مشاركا في الواقعة

وأضافت «أبو بكر»، أنّ المدرس الذي يتنمر بطالب تعرّض للابتزاز، على غرار ما حدث مع الطالبة «بسنت»، التي انتحرت مؤخرا يُعد مشاركا في الواقعة لأنه صاحب ولاية: «لو حد عادي تنمر ممكن ياخد سنة أو 6 شهور، لكن صاحب الولاية تضاعف العقوبة ضده ويواجه الحبس سنتين».

القانون لا يحاكم على التسبب في الانتحار

وتابعت المحامية أنّ القانون لا يحاكم على التسبب في الانتحار، مشيرةً إلى أنّ الطالبة تعرضت لإيذاء نفسي كبير جدا، لكنه يندرج تحت بند عقوبات التنمر والتحرش، حيث تعرضت للتحرش للحصول على منفعة جنسية وهو ما أصبح جناية لكن الجاني في هذه الواقعة طفل وسيتم تخفيف العقوبة وستصل إلى الجنحة.