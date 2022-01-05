عم «بسنت»: حالة من الغليان في العائلة.. وأجهزة الأمن لم تتأخر

قال سليمان شلبي، عم الشابة بسنت المنتحرة ضحية الابتزاز، إنه توجه بالشكر إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة والرئيس عبدالفتاح السيسي والأمن العام ومديرية أمن الغربية والمقدم أحمد شيحة ومدير المباحث، الذين لم يتأخروا نحو 10 أيام من أجل البحث الدائم على المتسببين في ابتزاز ابنة شقيقه، متابعا: «دي حاجات دخيلة على الريف وصعب على أبوها، بنت حافظة قرآن وفي عمر الزهور وعمرها ما تفكر في حاجة زي دي، لكن بسبب الشباب دول حسبي الله ونعمة الوكيل ومنهم لله والله انتحرت».

حالة من الغليان بين شباب العائلة

وأضاف «شلبي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «CBC» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشابين المتهمين يدرسان في المرحلة الثانوية في نفس البلد، موضحا أن هناك حالة غليان في العائلة وتم الاجتماع مع شباب العائلة من أجل منع حدوث أي اعتداء على الشباب الآخرين الذين تسببوا في انتحار الشابة بسنت.

عدم تأخر وزارة الداخلية ومعاينة النيابة

وأوضح عم الشابة بسنت ضحية الابتزاز، أن وزارة الداخلية لم تتأخر في عمل اللازم ووقفوا في جنازة الشابة، مبينا أن الأب والأم ارتاحوا بعد القبض على الجناة وتمت معاينة المنزل اليوم الخاص بالشابة بسنت، وكان هناك تحقيق في النيابة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصر أمس الثلاثاء.

تهكير واختراق تليفون الفتاة المنتحرة

من جهتها، قالت شاهيناز خالد، شقيقة الشابة بسنت، إن أختها تم تهكير هاتفها وتم أخذ صور منه وقالت للجميع يوم الجمعة الماضية قبل وقوع الحادثة ولكن كانت الجميع متفاجئا بانتحارها، متابعة: «كانت تتمنى تكون دكتورة وهي حافظة القرآن الكريم، وأنا معرفش الشباب السبب في اللي حصل لأختي».

يمكن محاسبة المتهمين على جريمتين

فيما أشار الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إلى أن هناك غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 300 ألف جنيه وحبس من 3 سنوات إلى 5 سنين لأي شخص يتلاعب بالصور لتقديم محتوى إباحي، لافتا إلى أنه سيتم محاسبة الشباب لأنهم تلاعبوا بالصور ولكن يمكن أن يتم محاسبتهم بتهمة القتل لأن التنمر على الفتاة هو الذي أدى إلى انتحارها ولم تكن حرة أثناء تنفيذ فعلها، وبناء عليه سيتم محاسبة المتهمين على أمرين وهو التلاعب بالصور والقتل.