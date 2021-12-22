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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بشأن تأجيل تجنيد طلبة بجامعة الجلالة

كتب:

الوطن
09:16 ص | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
الفريق أول محمد زكي

الفريق أول محمد زكي

أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القرار رقم 272 لسنة 2021، بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكليات «الطب، الصيدلة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة، العلوم الأساسية المتقدمة، العلوم الإدارية، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، علوم وهندسة الحاسبات»، بـ«جامعة الجلالة».

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية كالتالي:

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