الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بتعيين نواب لمجلس الدولة

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 555 لسنة 2021، بتعيين نواب لمجلس الدولة اعتباراً من 12 يونيو 2018، وهم كل من المندوبين الآتية أسماؤهم:

1- أحمد فتحي محمد أحمد، على أن يكون لاحقاً لـ أحمد منير عبدالعزيز عبدالمجيد النائب بمجلس الدولة، وسابقاً على رمضان محمد أحمد نصر النائب بمجلس الدولة.

2- عمر عبدالفتاح زايد محمد عبدالفتاح، على أن يكون لاحقاً لـ أحمد عبدالله إبراهيم عبدالنبي، النائب بمجلس الدولة، وسابقاً على أحمد رمضان محمد محمد عبدالعال، النائب بمجلس الدولة.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يعين نائباً بمجلس الدولة المندوبون الواردة أسماؤهم فيما بعد بالجريدة الرسمية، اعتباراً من 4 سبتمبر 2021، وعددهم 41 مستشاراً.

كما نصت المادة الثالثة، على أن يعين مستشاراً مساعداً من الفئة «ب» بمجلس الدولة النواب الواردة أسماؤهم فيما بعد، اعتباراً من 4 سبتمبر2021، وعددهم 401 مستشاراً.

ونصت المادة الرابعة، على أن يعين مستشاراً مساعداً من الفئة «أ» بمجلس الدولة المستشارون المساعدون من الفئة «ب» الواردة أسماؤهم فيما بعد اعتباراً من 4 سبتمبر 2021، وعددهم 334 مستشاراً.

ونصت المادة الخامسة على أن يعين مستشاراً بمجلس الدولة، المستشارون المساعدون من الفئة «1» الواردة أسماؤهم بعد اعتباراً من 4 سبتمبر 2021، وعددهم 56 مستشاراً.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليه اضغط هنا.