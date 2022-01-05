مفاجآت في واقعة سقوط سقف صالة نسيج على 7 عمال بالمحلة

كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية، بالانتقال الفوري إلى شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى؛ لمعرفة أسباب سقوط سقف صالة نسيج 7 على العاملين بالشركة، وإجراء معاينة على الطبيعة.

تلقى محمد سعفان، تقريرا عاجلا بذلك مذيل بتوقيع وكيل المديرية ياسر أحمد عيد، أشار فيه إلى أنه تم الانتقال الفوري بفريق عمل لمكان الحادث، وتبيّن سقوط سقف صالة نسيج 7 على العاملين بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى، نتج عنه وفاة السعيد شعبان السعيد نعمان، تحت الأنقاض، يبلغ من العمر 32 سنة، وأصيب 7 عمال مازالوا بالمستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

ولفت التقرير إلى أن المصابين هم: «محمد أحمد عبد القادر،36 سنة، وحالته اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالرأس، ومحمد أحمد السيد غنيم، 32 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالرأس، وفتوح مسعد العجمي، 36 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر، وعاشور السيد محمد علي، 34 سنة، جرح بالأذن اليمنى ونزيف بالمخ وفقد الوعي، وإبراهيم علام فرج 30 سنة، كسر بالذراع والقدم اليسرى، ومحمود الششتاوى محمود نصار،30 سنة، ومحمود شتات أبو دراع بعض الإصابات الخفيفة».

مخالفات في المنشأة

وكشف التقرير، عن أنه تم التفتيش على المنشأة في 24 أغسطس 2020، وتبين وجود عدد من المخالفات تمثلت في عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة؛ للوقاية من مخاطر الحريق طبقًا لما تقرره إدارة الحماية المدنية بالغربية (مادة 214)، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لحماية العمال في صالة النسيج من مخاطر انهيار وسقوط السقف، لعدم استكمال الترميمات اللازمة (مادة 209).

3 تفتيشات على المنشأة وإنذار

وأشار، إلى أن المديرية قامت بإنذار المنشأة برقم 2359 في 25 أغسطس، ومنحها مهلة وأعيد التفتيش في 24 سبتمبر الماضي وأمهلت شهرا وأعيد التفتيش في 25 أكتوبر الماضي، وتبين عدم إزالة المخالفات، وتم تحرير محضر رقم 117639 في 24 ديسمبر 2020.

وذكر التقرير أنه تم تفتيش المنشأة مرة أخرى في 6 و 14 ديسمبر 2021، وتبين وجود عدد من المخالفات، تمثلت في عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقًا لما تقرره إدارة الحماية المدنية بالغربية (مادة 214)، وعدم توفير الشهادات الصحية لعمال البوفيه (مادة 212)، وضرورة وضع بطاقات التعريف وعلامات التحذير على عبوات المواد الكيميائية المستخدمة بلغة واضحة مفهومة (مادة 34) قرار 211 لسنة 2003، فضلا عن عدم مراعاة الاشتراطات اللازمة لاستخدام وتركيب الكابلات الكهربائية (مادة 32) قرار 211 لسنة 2003، وضرورة حفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها من آلات وأوعية وأجهزة.

كما تضمن التقرير ضرورة تقديم ما يفيد إجراء الإصلاحات اللازمة لسقف صالة النسيج؛ منعًا لسقوطه على العاملين (مادة 1) فقرة د قرار 211 لسنة 2003 (حيث تلاحظ ازالة السقالات)، فضلا عن ضرورة أن تكون عينة صرف المخلفات السائلة النهائية مطابقة للمواصفات القياسية العامة (مادة 1) فقرة ج قرار 211 لسنة 2003، وضرورة اتخاذ الاشتراطات والاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر العدد والآلات والأجهزة (مادة 27) قرار 211 لسنة 2003، وإعداد خطة طوارئ متكاملة العناصر لمواجهة الكوارث حال وقوعها (مادة 215) وإنذرت المنشأة برقم (2652) في 14 ديسمبر الماضي.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة وكذا حيال الحادث الجسيم.