«سعفان»: مبادرة «حياة كريمة» تهدف لرفع المعاناة عن المواطن

شارك وزير القوى العاملة محمد سعفان في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب البشري بالجامعة، فضلا عن عمداء ووكلاء الكليات.

سعفان: السيسي لم يترك محافظة إلا وأنشأ بها مشروعا قوميا

وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من الإنجازات والخطوات الجادة والمهمة في خدمة المواطن المصري، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك محافظة في مصر إلا وكان لها نصيب من المشروعات القومية التي تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن خاصة مبادرة «حياة كريمة» التي ترفع المعاناة عن المواطن المصري في كافة المجالات والتي دخلت قرى مصر كافة .

واستعرض الوزير بعض انجازات الوزارة فيما يخص الانتهاء من الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا لاستقدام العمالة المصرية بطريقة مقننة وشرعية، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت عن أول طلب استقدام في المجال الطبي وأن الفترة المقبلة ستشهد طلبيات للعمال في كثير من المجالات.

نشر الوعي بالإنجازات

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بنشر الوعي بين عموم الشعب فيما يخص الانجازات التي تحدث على أرض الواقع ومواجهة المغرضين الذين يحاولون التقليل منها.

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة عن سعادته لحضور وزير القوى العاملة في المجلس وتقديره لجهود الوزارة في خدمة المواطنين.

وأكد شعلان أن إنجازات رئيس الجمهورية التي تحدث على أرض الواقع هي أكثر بكثير مما يتم نشره فلولا زيارة الرئيس لصعيد مصر لم نكن لنعلم حجم العمل والانجاز الفعلي موجها بضرورة توعية الطلاب بمجهودات الدولة .

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للشعب المصري بمناسبة رأس السنة الميلادية، مشددا على عدم وضع أى امتحانات للطلاب في فترة الأعياد.